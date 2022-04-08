اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 02:25 م
أكرم القصاص
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المحكمة العليا فى باكستان تلغى قرار حل البرلمان

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:08 م
المحكمة العليا فى باكستان تلغى قرار حل البرلمان البرلمان الباكستانى ـ صورة ارشيفية
وكالات الأنباء

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أبطلت المحكمة العليا فى باكستان، حل الجمعية الوطنية "البرلمان" وقضت بالتصويت على اقتراح المعارضة بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ما قد يكلفه على الأرجح منصبه، حسبما نقل موقع "فرانس 24".

وكانت المحكمة العليا الباكستانية، أجلت النظر فى مدى قانونية إلغاء البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن رئيس الحكومة.

وكان قد وافق الرئيس الباكستانى عارف علوى على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة فى حكومته عبر البرلمان.

وذكر المكتب الإعلامى الخاص بالرئيس الباكستانى فى بيان بحسب صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، أن " الرئيس الباكستاني عارف علوي وافق على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان".

 


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