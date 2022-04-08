المجلس الرئاسى فى اليمن يتعهد بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام

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تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن الدكتور رشاد محمد العليمى بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام فى اليمن .. مشيرًا إلى أن المجلس هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين اليمنيين .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن العليمى فى كلمة موجهة للشعب اليمنى تعهد مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن "بأن يحافظ مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن على الدستور والثوابت الوطنية، مؤكدًا التزامه التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل واتفاق الرياض (ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة فى العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية).



وأضاف أن مجلس القيادة الرئاسى يؤكد التزامه بأحكام القانون الدولى والأعراف الدولية والقرارات الأممية ،وأن يعمل على تجنيب اليمن أطماع الطامعين (الذين يستهدفون عروبته ونسيجه الاجتماعى والجغرافي) وأن يعمل على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح ويحمل على عاتقه همومكم وآمالكم ومعاناتكم وطموحاتكم وأن يضع نصب عينيه العمل على تحقيق مطالبكم ويبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى كل أنحاء يمننا الحبيب (شمالاً وجنوباً )دون تمييز وفى كل المناطق اليمنية دون استثناء".



واكد العليمي، إن مجلس القيادة الرئاسى اليمنى سيقف سداً منيعاً لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله كما سيعمل على مكافحة النزاعات الطائفية الدخيلة على مجتمعنا اليمنى والتى تفتك بنا وتفرق جمعنا وتفتت نسيجنا الاجتماعى ليعيش ابناء شعبنا اليمنى إخوة تحت مظلة القانون وتحقيق المساواة والعدالة للجميع فى دولة النظام والقانون دولة مدنية حديثة تحافظ على حقوق اليمنيين الأساسية فى الحرية والكرامة وتحسين المعيشة لكل أفراد المجتمع (من خلال عملية سلام شاملة تضمن للجميع تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المشروعة).