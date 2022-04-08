الفول النابت فى رمضان.. أبناء الأقصر يستمتعون بالأكلة بعد التراويح.. فيديو

ويقول الحاج محمد عوض ابن مدينة إسنا، أنه اعتاد منذ طفولته بأن يتناول طبق الفول النابت أمام المسجد بعد صلاة التراويح مع والده، ولا يزال حتى شهر رمضان الحالى يقوم بتلك العادة الجميلة، بالتوجه عقب صلاة التراويح لتناول طبق الفول النابت بالليمون وبجواره طبق حمص الشام المفيد قبل وقت السحور ليلاً.

فيما عبر الأطفال عن سعادتهم بتناول الفول النابت أمام المساجد بعد وقت التراويح، حيث يقول الطفل أحمد حسين من أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يتوجه يومياً لأكل شوربة الفول النابت مع والده وهو عبارة عن طبق فول بداخله "قرقوش العيش"، ولا يزيد سعره عن 5 جنيهات فقط، لكنه يغذي جداً ويساعد في الصيام، فهو يبلغ من العمر 16 سنة ويصوم للعام الخامس على التوالى حسبما علمه والده.

ويفترش بائعو "شوربة الفول النابت" أرصفة المساجد حاملين معهم عدة العمل التي تتكون من حلة كبيرة بداخلها كمية من شوربة الفول النابت، وكذلك الأطباق والخبز المنشف ليكون عبارة عن "قرقوش العيش"، ويتم وضعه داخل الأطباق ويوضع عليه الفول ثم يعصر عليه الليمون الذي يعطيه طعما رائعا يستمتع به كل من يأكله من المواطنين والأطفال.