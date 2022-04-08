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الفول النابت فى رمضان.. أبناء الأقصر يستمتعون بالأكلة بعد التراويح.. فيديو

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:00 ص
الفول النابت فى رمضان.. أبناء الأقصر يستمتعون بالأكلة بعد التراويح.. فيديو الفول النابت أكلة الأطفال والكبار فى ليالي رمضان
الأقصر- أحمد مرعى

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رصد "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لواحدة من الطقوس الرئيسية فى جنوب محافظة الأقصر، خلال ليالي شهر رمضان المبارك، والتى تتمثل فى الإقبال الكبير من الكبار والأطفال عقب صلاة التراويح يومياً على أكلة طبق الفول النابت، وهو الطبق الغنى بالبروتينات والذي ينتشر بائعوه أمام المساجد فى قرى الجنوب لتقديمها للجميع.

ويقول الحاج محمد عوض ابن مدينة إسنا، أنه اعتاد منذ طفولته بأن يتناول طبق الفول النابت أمام المسجد بعد صلاة التراويح مع والده، ولا يزال حتى شهر رمضان الحالى يقوم بتلك العادة الجميلة، بالتوجه عقب صلاة التراويح لتناول طبق الفول النابت بالليمون وبجواره طبق حمص الشام المفيد قبل وقت السحور ليلاً.

فيما عبر الأطفال عن سعادتهم بتناول الفول النابت أمام المساجد بعد وقت التراويح، حيث يقول الطفل أحمد حسين من أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يتوجه يومياً لأكل شوربة الفول النابت مع والده وهو عبارة عن طبق فول بداخله "قرقوش العيش"، ولا يزيد سعره عن 5 جنيهات فقط، لكنه يغذي جداً ويساعد في الصيام، فهو يبلغ من العمر 16 سنة ويصوم للعام الخامس على التوالى حسبما علمه والده.

ويفترش بائعو "شوربة الفول النابت" أرصفة المساجد حاملين معهم عدة العمل التي تتكون من حلة كبيرة بداخلها كمية من شوربة الفول النابت، وكذلك الأطباق والخبز المنشف ليكون عبارة عن "قرقوش العيش"، ويتم وضعه داخل الأطباق ويوضع عليه الفول ثم يعصر عليه الليمون الذي يعطيه طعما رائعا يستمتع به كل من يأكله من المواطنين والأطفال.

 
أبناء قرى الأقصر يستمتعون بأكل الفول النابت أمام المساجد بعد التراويح
أبناء قرى الأقصر يستمتعون بأكل الفول النابت أمام المساجد بعد التراويح

 

اقبال كبير من الاطفال على الفول النابت
اقبال كبير من الاطفال على الفول النابت

 

الاطفال خلال التجمع على اطباق الفول النابت
الاطفال خلال التجمع على اطباق الفول النابت

 

الاطفال خلال تناول الفول النابت
الاطفال خلال تناول الفول النابت

 

الاطفال خلال تناول شوربة الفول النابت
الاطفال خلال تناول شوربة الفول النابت

 

الاطفال يتجمعون على طبق الفول النابت
الاطفال يتجمعون على طبق الفول النابت

 

الاطفال يتوجهون لشراء الفول النابت
الاطفال يتوجهون لشراء الفول النابت

 

الشباب يشترون الفول النابت ليلاً فى رمضان
الشباب يشترون الفول النابت ليلاً فى رمضان

 

الفول النابت أكلة الأطفال والكبار فى ليالي رمضان
الفول النابت أكلة الأطفال والكبار فى ليالي رمضان

 

بائع الفول النابت بالأقصر
بائع الفول النابت بالأقصر

 

بائع الفول النابت جنوب الاقصر
بائع الفول النابت جنوب الاقصر

 

بائع الفول النابت يتواجد بعد التراويح يومياً
بائع الفول النابت يتواجد بعد التراويح يومياً

 

بائع شوربة الفول النابت يجمع الأحبة بشهر رمضان
بائع شوربة الفول النابت يجمع الأحبة بشهر رمضان

 

تجهيز اطباق الفول النابت بالليمون والبهارات
تجهيز اطباق الفول النابت بالليمون والبهارات

 

جانب من الاقبال على اكلة الفول النابت
جانب من الاقبال على اكلة الفول النابت

 

جانب من بيع الفول النابت للجميع بالاقصر
جانب من بيع الفول النابت للجميع بالاقصر

 

سعادة كبيرة بين الاطفال على أكلة الفول النابت
سعادة كبيرة بين الاطفال على أكلة الفول النابت

 

شوربة الفول النابت أكلة الأطفال والكبار فى ليالي شهر رمضان
شوربة الفول النابت أكلة الأطفال والكبار فى ليالي شهر رمضان

 

طفل يستمتع بأكل الفول النابت
طفل يستمتع بأكل الفول النابت

 

فرحة الاطفال بشراء الفول النابت
فرحة الاطفال بشراء الفول النابت

 

فرحة الاطفال بطبق الفول النابت
فرحة الاطفال بطبق الفول النابت

 


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