الفاو: ارتفاع عالمى قياسى بأسعار الغذاء فى مارس بسبب حرب أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن أسعار الغذاء العالمية قد شهدت ارتفاعا جديدا، وصعدت بأعلى معدل شهرى منذ 14 عاما، بعدما أثرت الحرب فى أوكرانيا على إمدادات الحبوب وزيوت الخضروات، فى تحول من المرجح أن يسبب أكبر ضرر للدول الأكثر فقرا حول العالم.

وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لشهر مارس من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى ثالث أعلى معدل على التوالى، ليقفز 34% عن نفس الفترة العام الماضى، بعدما عطلت الحرب خطوط الإمداد من أوكرانيا وروسيا. وارتفع المؤشر 12.6% عما كان عليه فى فبراير، وهو الارتفاع الذى وصفته المنظمة بالقفزة الهائلة.

وتعانى الكثير من الدول الأكثر فقرا بالفعل من تأثير كورونا، كما أن العديد من الدول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على كل من روسيا وأوكرانيا للحصول على الحبوب وزيوت الخضروات. وقالت بيث بيكدول، نائب مدير منظمة الفاو إن الصراع المستمر فى أوكرانيا يزيدا لمخاوف بشأن تأثيرها على الأمن الغذائى العالمى، وأضافت أننا نشهد ارتفاعا فى أسعار الغذاء حول العالم.

ووفقا لتقديرات الفاو والحكومة الأوكرانية، فإن ما بين 20 إلى 30% من الأرض فى أوكرانيا التى تنتج الحبوب الشتوية والذرة وعباد الشمس ستظل غير مزروعة فى هذا الربيع أو لن يتم حصادها فى يوليو وأغسطس.

كما أن الفجوة العالمية الناتجة بين الإمداد والطلب على الغذاء يمكن أن ترفع أسعار الغذاء الدولية أكثر لما بين 8 إلى 22% فوق مستوياتها الحالية المرتفعة، وفقا للفاو.

وقد حذر البنك الدولى بالفعل من أن ارتفاع أسعار الغذاء يمكن أن يسبب ضررا مستمرا على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض ويمكن أن يساعد فى دفع الملايين إلى الفقر.

وتمثل تكلفة الغذاء 17% من إنفاق المستهلكين فى الدول المتقدمة، لكن النسبة أكبر بكثير فى الدول النامية. فعلى سبيل المثال، ففى منطقة الصحراء الأفريقية، يمثل الغذاء 40% من إنفاق المستهلك.