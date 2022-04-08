اليوم السابع
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العربية: ماكرون يسعى لجمع أدلة عن ارتكاب روسيا لجرائم حرب فى أوكرانيا

الجمعة، 08 أبريل 2022 09:25 م
العربية: ماكرون يسعى لجمع أدلة عن ارتكاب روسيا لجرائم حرب فى أوكرانيا الرئيس الفرنسى
ماجد تمراز

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نشرت قناة سكاى نيوز عربية، خبرًا عاجلًا، منذ قليل، قالت فيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يسعى لجمع أدلة حول ارتكاب روسيا لجرائم حرب فى أوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رجح اليوم الجمعة، أن الحرب لا تنتهى فى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، وقال ماكرون، فى حديث لـ RTL الفرنسية: "نحن نعيش مأساة جيوسياسية وإنسانية فى أوروبا، وهذه الحرب، للأسف، لن تتوقف فى الأيام القادمة".

وأضاف: "يعتبر التاسع من مايو موعدا مهما بالنسبة لروسيا عسكريا، ومن شبه المؤكد أن 9 مايو بالنسبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين يجب أن يكون يوم نصر، لذلك أعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة لن تؤدى إلى العديد من التنازلات الدبلوماسية من جانب روسيا".

وعبر ماكرون عن تخوفه من "مشاهد صعبة للغاية فى الأيام والأسابيع المقبلة فى دونباس".

وأشار إلى العقوبات التى اتخذتها فرنسا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى ضد روسيا، قائلا: "سنواصل فرض العقوبات".

ومن ناحية أخرى، أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن ندمه، اليوم الجمعة، لبدء حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية ثانية متأخرا، حيث أظهرت استطلاعات الرأى أنه يتقدم لفارق ضئيل عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، والتى حذر من أن أنها ستبعد المستثمرين عن فرنسا حال انتخابها، بحسب ما ذ كرت رويترز.


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فرنسا

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ايمانويل ماكرون

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