الصناعات الهندسية: خفض خسائر شركات قطاع الأعمال العام بداية طريق الإصلاح

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، أن نجاح شركات قطاع الأعمال العام فى خفض خسائرها السنوية بشكل كبير، بمثابة خطوة مهمة نحو الإصلاح ونحو تحول الشركات للربحية وتحقيق المستهدفات .

أضاف الفقى لـ" اليوم السابع" إنه من المهم تحفيز الشركات التى خفضت خسائرها بشكل ملموس، لأن خفض الخسائر مثل تحقيق الأرباح، مثل شركة النحاس المصرية، والتى خفضت الحوافز من 24 شهرا إلى 16 شهر سنويا، كما قللت الخسائر بمبلغ 100 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021، ولم يتم صرف أية مكافآت للعاملين، بينما خفضت بشركة مصر للألومنيوم من 45 شهرا إلى 40 شهرا سنويا، كما تراجعت بشركة ميتالكو من 18 شهرا إلى 15 شهرا سنويا.

أضاف إن دعم تلك الشركات وتحسن أوضاع الكوادر البشرية وضخ استثمارات جديدة فيها كفيل لتحولها للربحية بشكل سريع ، ولا سيما أن أى انتقاص من حقوق العمال يخالف الدستور والقانون، والرؤية الشاملة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من برامج حياة كريمة واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقرارات وتوجيهات بسرعة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وصرف العلاوات والمنح لمواجهة كافة التحديات الراهنة.