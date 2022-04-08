اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الصربي يفسر تصويت بلاده ضد روسيا في الجمعية العامة

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:00 ص
الرئيس الصربي يفسر تصويت بلاده ضد روسيا في الجمعية العامة حرب روسيا وأوكرانيا
وكالات

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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن صربيا صوتت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب "الضغوط والابتزاز" من قبل الغرب.

وقال فوتشيتش في حديث للتلفزيون الصربي، يوم الخميس، إن "صربيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا. وفي ما يتعلق بتصويت اليوم، فإن قرارنا الأولي كان الامتناع، ولكن فيما بعد تعرضنا لضغط هائل".

وتابع: "هم لا يقومون بابتزازي شخصيا، بل بابتزاز صربيا. والآن يتم تقرير مصير صربيا، هل سيتم إعفاؤنا من العقوبات على النفط اليوم"، مشيرا إلى أن صربيا ستمنع من استيراد النفط بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شركة "نيس" الصربية.

وتعليقا على اتصاله الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فوتشيتش إنهما تحدثا عن النفط والغاز وشركة "نيس"، وأن الرئيس بوتين أطلعه على الوضع في أوكرانيا.

ويأتي ذلك في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وصوتت لصالح القرار 93 دولة بما فيها صربيا على الرغم من أنه سبق لها وأيدت الموقف الروسي في العديد من القضايا على الساحة الدولية.


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