الرئيس السيسي يطمئن على سير العمل فى عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئًا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وذكر المتحدث الرسمى أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الاوتوستراد، فضلًا عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى الذى يربط بين جنوب القاهرة فى منطقة المعادى وحتى حى الأسمرات، إلى جانب المراحل النهائية من محور دكتورة سميرة موسى الرابط بين حى الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.







































