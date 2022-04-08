الدفاع الروسية تنفى اتهامات كييف باستهداف محطة قطارات فى دونيتسك

وكالات الأنباء

نفت وزارة الدفاع الروسية اتهامات السلطات الأوكرانية باستهداف القوات الروسية بالصواريخ محطة قطارات بكراماتورسك فى دونيتسك اليوم الجمعة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "كل التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام في كييف حول الهجوم الصاروخي الذي يزعم أن روسيا نفذته في محطة القطارات في مدينة كراماتورسك هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق".

وفى وقت سابق، أعلن حاكم منطقة دونيتسك الواقعة شرقى أوكرانيا بافلو كيريلينكو، مقتل العشرات جراء هجوم صاروخى على محطة "كراماتورسك" للسكك الحديدية.

وقال حاكم دونيتسك - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، إن الشرطة ورجال الإنقاذ أفادوا بأن عشرات الأشخاص قتلوا أو أصيبوا بعد أن ضربت صواريخ المحطة.

وأوضح كيريلينكو، أن آلاف المدنيين كانوا في المحطة عندما تعرضت للهجوم؛ حيث كانوا يحاولون الإجلاء عن المنطقة إلى مناطق أخرى أكثر أمنا في أوكرانيا.