الخشت مهنئا العلماء الفائزين بجوائز الدولة: جامعة القاهرة تشهد تطورا مستمرا

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، فوز عدد من علماء جامعة القاهرة بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال الدكتور الخشت، إن علماء جامعة القاهرة فازوا بـ 8 جوائز، منهم جائزتان للرواد (في العلوم الطبية، وجائزة الرواد في العلوم الهندسية)، وجائزة للتفوق (في العلوم الطبية)، و4 جوائز تشجيعية (في العلوم الفيزيقية، وفي العلوم البيولوجية، وفي العلوم الطبية، وفي العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الهندسية)، وجائزة المرأة التشجيعية في الصحة والعلوم الصيدلية.

وهنأ الدكتور الخشت، أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، مشيرًا إلى أن الجامعة تشهد تطورًا مستمرًا في كافة المجالات التعليمية والبحثية والثقافية والخدمية، مما أدى إلى تربع الجامعة وأساتذتها على عرش الجامعة المصرية ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات علمية لعام 2022 بالتصنيف الإنجليزي "QS"

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، سواء التي تمنحها جهات محلية أو دولية، ويخضعون لمعايير صارمة في الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

جدير بالذكر أن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ 58 عالم بإجمالي 5 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه مصرى.

أسماء علماء جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2021:

جائزة الرواد في العلوم الطبية:

الأستاذ الدكتور/ جلال الدين محمد السعيد إبراهيم موسى أستاذ متفرغ بكلية الطب

جائزة الرواد في العلوم الهندسية:

الأستاذ الدكتور/ ماهر محب استينو

أستاذ متفرغ بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني

جائزة الدولة للتفوق في العلوم الطبية:

الدكتور/ كریم محمد فوزي السيد

أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الفيزيقية:

الدکتور/ عبده عبده عبد اللاه محمد

أستاذ مساعد بكلية العلوم

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية:

الدكتورة/ رويدا عبد الحكيم عبد الجابر (مناصفة)

أستاذ مساعد بكلية العلوم

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية:

الدكتور/ علي أحمد عبد الباري عبد الرحمن

أستاذ مساعد بكلية الصيدلة

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الهندسية:

الدكتور/ عمرو أحمد عيسوي صالح

مدرس بكلية الهندسة

جائزة المرأة التشجيعية في الصحة والعلوم الصيدلية: الدكتورة/ مروة رشاد محمد سالم

أستاذ باحث مساعد بكلية الطب.