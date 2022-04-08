اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية اليمنية تعلن عودة السفير اليمنى لممارسة مهامه الدبلوماسية فى لبنان

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:00 ص
الخارجية اليمنية تعلن عودة السفير اليمنى لممارسة مهامه الدبلوماسية فى لبنان بيروت - أرشيفية
أش أ

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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عودة سفير الجمهورية اليمنية لممارسة مهامه الدبلوماسية، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقها العربي.


ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان الخارجية اليوم عن تطلع اليمن لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددة التأكيد على موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها.


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