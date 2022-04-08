اليوم السابع
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الخارجية الروسية: الناتو يقاتل بأيدي أوكرانية ضد روسيا

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:20 م
الخارجية الروسية: الناتو يقاتل بأيدي أوكرانية ضد روسيا ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية
أ ش أ

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اتهمت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، حلف "الناتو" بالقتال الفعلي منذ فترة طويلة إلى جانب أوكرانيا وبأيدي أوكرانية ضد بلادها.

وقالت زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الجمعة "لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن حلف شمال الأطلسي، الذي ينفي مشاركته العلنية في الصراع في أوكرانيا، كان في الواقع يقاتل منذ فترة طويلة إلى جانبها ضد روسيا".

وأضافت قائلة "من خلال الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة يتسبب الحلف في إطالة أمد الصراع، ويدعم ثقة نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والقسوة تجاه المدنيين في دونباس وجميع أنحاء أوكرانيا".

 

 


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