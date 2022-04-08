الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز بولاية برج بوعريريج إلى 9 قتلى و17 جريحا

إيمان حنا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي أدى إلى انهيار منزل أمس الخميس بحي 5 جويلية بوسط ولاية برج بوعريريج الجزائرية إلى 9 وفيات و17 جريحا، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن ضحية أخرى وهي امرأة تحت الأنقاض، وفق مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضحت المديرية أن الإنهيار خلف 9 وفيات من عائلة واحدة فيما تبقى امراة مفقودة، مؤكدا في ذات السياق أن عملية البحث عنها تحت الأنقاض لا تزال متواصلة.وفق صحيفة البلاد الجزائرية.

وأضاف أن من بين الضحايا 6 أشخاص لقوا حتفهم بنفس المكان، في حين لفظ 3 آخرون أنفاسهم الأخيرة بمستشفى لخضر بوزيدي بمدينة برج بوعريريج ، كما تم تسجيل 17 جريحا كانوا بمحيط الحادث تم التكفل بهم ولم يبق سوى جريحين اثنين منهم تحت المراقبة الطبية.

تعود أسباب الانفجار الذي هز هذه البناية المكونة من 3 طوابق إلى تسرب للغاز الذي أدى كذلك إلى تضرر عدد من البنايات المجاورة، حسب ما أشار إليه ذات المصدر.

وقد سارعت السلطات المحلية الجزائرية إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة عملية الإنقاذ مع تفعيل مخطط التدخل السريع من خلال تسخير كل الوسائل البشرية والمادية للتكفل بالمصابين وعائلاتهم وحماية الممتلكات.