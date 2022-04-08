التنمية المحلية: بدء مبادرة "سند الخير" لتوفير السلع فى 63 قرية بـ6 محافظات

كتب ــ على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة " سند الخير " لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين في عدد من المحافظات والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس الماضى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تغطى 16 محافظة هي ( المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – البحيرة – القاهرة – الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم- بنى سويف ) وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في 63 قرية و11 حي بـ 6 محافظات هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وبنى سويف والقاهرة والجيزة ، حيث استهدفت الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً لبيع المنتجات الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن مبادرة " سند الخير " شهدت إقبالا كبيرا وترحيبا من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنون الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة التي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل و توفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .

ولفت التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتكون من 100 سيارة نصف نقل ثلاجة سعة 2 طن والمحملة بحوالى 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات ، تمور ، سوداني ، أرز ، مكرونة ، زيوت وياميش رمضان ...) .

وأوضح التقرير، أن إجمالي مبيعات الأسبوع الأول لسيارات المبادرة في المحافظات الست التي انطلقت فيها بلغت حوالى 2.6 مليون جنيه حيث تم توزيع سيارات المبادرة في 6 قري بمحافظة كفر الشيخ، و15 قرية بمحافظة البحيرة و25 قرية بمحافظة الدقهلية، و4 مراكز في محافظة بنى سويف و6 أحياء بمحافظة القاهرة و5 أحياء بمحافظة الجيزة ، وتنوعت السلع التي تم بيعها بين اللحوم ومصنعاتها والدواجن والكبدة وعسل النحل والزبدة والزيت والأرز والسكر وغيرها من المنتجات الأخرى.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر أن تستكمل مبادرة سند الخير رحلتها فى باقى المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى بتلك المحافظات وتوفير السلع الغذائية بالشكل والجودة والسعر المناسب للمواطنين .

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالدعم الذى يقدمه المحافظين و الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.