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التعليم العالى: مصر تشارك بالاجتماع الدورى الإقليمى للجان الوطنية لليونسكو

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:49 ص
التعليم العالى: مصر تشارك بالاجتماع الدورى الإقليمى للجان الوطنية لليونسكو وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدماً من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول مشاركة اللجنة في فعاليات الاجتماع الدوري الإقاليمى للجان الوطنية لليونسكو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال يومي 4 – 5 أبريل الجارى، والمنعقد على هامش الدورة 214 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو المنعقدة، خلال الفترة من 30 مارس إلى 13 أبريل 2022 بمقر اليونسكو بباريس.
 
وأفاد التقرير بانتخاب الأمين العام للجنة الوطنية بكازخستان رئيسًا لهذا الاجتماع، كما تم استعراض فيديو بعنوان «هيكل اللجان الوطنية»، ويأتي ذلك في إطار ما حدده دستور المنظمة في مادته السابعة بأن الدول الأعضاء باليونسكو عليها تشكيل لجنة وطنية لكل دولة تقوم بعمل نقاط الاتصال مع المنظمة.
 
 كما دارت مناقشات بين اللجان الوطنية لليونسكو حول مجالات المنظمة وهي (التربية – العلوم – الثقافة – الاتصالات والمعلومات) بالإضافة إلى مناقشة التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجان الوطنية لإفريقيا الوسطى، والذي عُقد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس 2022، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات للاجتماع السادس للشبكة غير الرسمية للجان الوطنية الأوروبية لليونسكو، والمُقرر عقده في ريكيافيك - أيسلندا، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2022.
 
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجان الوطنية مبادرة تنظيم اجتماع اللجان الوطنية لليونسكو في آسيا الوسطى في تُرْكِستان وكازاخستان في أكتوبر 2022، وكذلك الاستعدادات للاجتماع الإقاليمي التاسع للجان الوطنية لليونسكو الذي سيعقد (افتراضيًا) في يونيو 2022.
 
كما تناول الاجتماع التطورات الخاصة باستخدام شعار اليونسكو، ودور اللجان الوطنية في تحديد الاستخدامات الخاصة بالشعار، والتأكيد على الدور الهام الذي تقوم به اللجان الوطنية لليونسكو في تحقيق أهداف المنظمة الخاصة ببناء السلام من خلال مجالات عمل المنظمة سواء في قطاع التربية أو الثقافة أو العلوم أو الاتصالات والمعلومات.
 
ومن جانبها، أكدت د. غادة عبدالباري أننا نسعى دائمًا أن تكون اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو كيانًا متميزًا في رصد الاحتياجات والأولويات الوطنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصالات والمعلومات، وبناء الكوادر البشرية، فضلاً عن إتاحة الإمكانات من أجل التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني المُتخصصة في مجالات التربية والثقافة والعلوم؛ لضمان المشاركة الفعالة في أنشطة وبرامج عمل المنظمات الثلاث (اليونسكو، الألكسو، الإيسيسكو) للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
 
حضر الاجتماع، دوف لينش رئيس قسم العلاقات مع الدول الأعضاء لقطاع إفريقيا ذات الأولوية والعلاقات الخارجية باليونسكو، وفيرمين إدوارد ماتوكو المدير العام المساعد لأولوية إفريقيا والعلاقات الخارجية لليونسكو، و صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات لإفريقيا الوسطى، و جينس سيتي مدير قسم العلاقات الخارجية لقطاع إفريقيا ذات الأولوية والعلاقات الخارجية لليونسكو، فضلاً عن مشاركة قرابة 130 من اللجان الوطنية لليونسكو.
 
جدير بالذكر، أن منظمة اليونسكو بصدد إعداد مجلد عن الهيكل التنظيمي للجان الوطنية في ضوء دستور المنظمة، حيث إن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعُد أقدم اللجان المُشكلة، وذلك لأن مصر من الدول المؤسسة للمنظمة، وقد أُنشئت اللجنة الوطنية المصرية عام 1949، وتم تحديث الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية ليتضمن الجمعية العمومية، والهيئة الفنية واللجان النوعية المتخصصة وهي (التربية – الثقافة – الآثار – البرنامج والميزانية – الشباب – الاتصالات والمعلومات – العلوم الطبيعية والتكنولوجيا – الهدف الرابع –الإنسان والمحيط الحيوي "الماب" – العلوم الاجتماعية والإنسانية) بهدف تعظيم الاستفادة من البرامج التي تقوم عليها اليونسكو بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

التعليم العالى

اللجنة الوطنية لليونسكو

اخبار مصر

اخبار مصرية

الآثار

التكنولوجيا

رؤية مصر 2030

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