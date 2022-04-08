التصريح بدفن جثة طالب صدمته سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، إصطدام سيارة بطالب مما نتج عنه وفاته تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طالب يدائرة مركز شرطة دار السلام عقب إصطدام سيارة به تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفها جزئيا.

وبالفحص تبين نت خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة المدعو زكريا ح ر ا ب 25 سنة سائق ويقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالمدعو مصطفي ع م ع ا 13 سنة طالب ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام بسؤال والده المدعو عادل م ع ا 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وأتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

تم التحفظ علي السيارة وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة أدي إلي نزيف داخلي بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.