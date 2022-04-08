اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 12:53 م
أكرم القصاص
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البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة إلى 17% سنويا

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:07 م
البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة إلى 17% سنويا البنك المركزى الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن البنك المركزى الروسى، اليوم الجمعة، تخفيض سعر الفائدة الرئيسى إلى مستوى 17% سنويا.
 
وأوضح البنك -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارة بنك روسيا قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي اعتبارا من 11 أبريل 2022 بواقع 300 نقطة أساس إلى 17% سنويا".
 
ورجح المركزي الروسي إجراء تخفيضات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة، وتحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن المخاطر المالية لا تزال تهدد الاستقرار القائم.
 
كان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي، في الـ28 من فبراير الماضي، إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية التي هبطت أمام نظيرتها الأمريكية في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

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