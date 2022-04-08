اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البنتاجون: روسيا أطلقت أكثر من 1500 صاروخ على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:02 م
البنتاجون: روسيا أطلقت أكثر من 1500 صاروخ على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الحرب بين روسيا واوكرانيا
ماجد تمراز

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نشرت قناة العربية، خبراً عاجلاً، نقلاً عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أكدت فيه أن روسيا أطلقت أكثر من 1500 صاروخ على أوكرانيا، منذ اندلاع الحرب بينهما.

وكان الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعلن اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي أعاد سفيره لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف، وذلك في خطوة تؤكد تحسن الوضع الأمني هناك.

وقال بوريل - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إن عودة السفير ستساعد في ضمان أن يعمل الاتحاد الأوروبي وحكومة أوكرانيا معا بشكل مباشر وعن كثب".. واصفا الأمر بأنه "مثير للإعجاب"، حيث أن الحكومة الأوكرانية كانت تعمل بكامل طاقتها في ظل الظروف الصعبة للغاية.

وتأتي تصريحات بوريل خلال زيارته إلى كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أجل إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.


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