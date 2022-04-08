البلطى 38 جنيها والجمبرى 50 جنيها.. جولة داخل أكبر شادر لبيع الأسماك فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أكبر شادر لسوق الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لاستعراض أنواع الأسماك البحرية وأسعارها.



ويقول أحمد شوقى شادر السمك الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أم شادر الجملة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية،أكبر شادر لبيع الأسماك بمحافظة المنوفية، حيث تعد سعته 1000متر ويوجد به جميع أنواع الأسماك البحرية ،سواء كان أسماك البحر الأبيض المتوسط ،أو أسماك البحر الأحمر .



ويشير شوقى يختلف أنواع الأسماك بالشادر وهى باربونى وسعر 60جنيها للكيلو ،سبيط وسعر 180جنيها ،أروص 160جنيها ،دنيس 180جنيها ،شعور 120جنيها، جندوفلى 25 جنيها ،75بياض جنيها ، الشكالة 20 جنيها ، البسريا 10جنيهات.



ويضيف صبحى الباشا أن الشادر يحتوى على جميع أنواع الأسماك وهى بلطى وسعره 38 جنيها ،بورى 50جنيها، جمبرى بحر ،وهو عدة أنواع مع فرق الحجم ،الصغير 120جنيها،المتوسط 140،160جنيها للكليو، والجمبرى الكبير 200جنيه.



















