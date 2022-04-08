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البطريرك الماروني: نشكر الرئيس السيسي فهو يحمل القضية اللبنانية فى قلبه

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:58 م
البطريرك الماروني: نشكر الرئيس السيسي فهو يحمل القضية اللبنانية فى قلبه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة بطرس الراعي: أطلعت الرئيس عون على لقاءاتي في مصر ونقلت له تحيات الرئيس المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وهما يحملان هم لبنان، وقد شكرنا الرئيس السيسي على فتح أبواب مصر أمام اللبنانيين والشركات اللبنانية في هذا الظرف الصعب، كما على فتح الأسواق المصرية للتفاح اللبناني، وهو يحمل القضية اللبنانية في قلبه.

وأضاف: وكان لي الشرف بأن أوجه دعوة إلى الرئيس عون للاحتفال معا بعيد الفصح، لا سيما وأن لدى الرئيس عون الحرص على المحافظة على هذا التقليد في عيدي الميلاد والفصح المجيد، وبأن نحتفل معه في بكركي"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأكد البطريرك الماروني "أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الفاتيكان كانت ناجحة، والبرهان القرار الذي اتخذه قداسة البابا بزيارة لبنان في حزيران المقبل"، مشيرا إلى أننا "نتطلع إلى اليوم الذي سيأتي فيه البابا إلى لبنان بعدما يتم تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها".

 

 


البطريرك الماروني

مصر

لبنان

عيد الفصح

العلاقات المصرية اللبنانية

الرئيس السيسي

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