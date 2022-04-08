البرلمان الأوروبى: ستتم محاسبة المسئولين عن جرائم الحرب فى أوكرانيا

كتب ـ أحمد عرفة

أكد البرلمان الأوروبي، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن اعتقال موظف فى بعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، للاشتباه فى ممارسته أنشطة "متناقضة مع تفويض البعثة".

وأكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، أثناء مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن الموظف الموقوف من سكان الجمهورية.

وتابعت "توجد لدى أجهزة إنفاذ القانون في الجمهورية أسئلة(إل ى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) على خلفية اعتقال أحد موظفيها، والتحريات الأولية جارية حاليا، وهناك أرضية معقولة للاشتباه بأن بعض الموظفين من السكان المحليين.. ارتكبوا أعمالا غير قانونية في أراضي الجمهورية.

ولم تشرح الوزيرة أي تفاصيل إضافية عن هذه المخالفات.