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البابا تواضروس ينعى كاهن الإسكندرية: نودع كاهنًا فاضلًا وخادمًا نشيطًا

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:50 ص
البابا تواضروس ينعى كاهن الإسكندرية: نودع كاهنًا فاضلًا وخادمًا نشيطًا البابا تواضروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، رسالة تعزية للأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، في انتقال الأب القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول في كرموز التابعة للقطاع، والذي تنيح نتيجة اعتداء تعرض له من قِبَل مجهول، وجاء نص التعزية كالآتي:

"على رجاء القيامة نودع كاهنًا فاضلًا وخادمًا نشيطًا، محبوبًا في سيرته أمينًا في كنيسته، صاحب علاقات طيبة مع الجميع، ومشهودًا له من كل الذين تعاملوا معه في منطقة خدمته من كل الشعب مسلمين وأقباط، صغار وكبار، و كذلك ذا سيرة ناجحة  مع كل الآباء إخوته في الخدمة الكنسية.

وتابع بيان البابا تواضروس: "بألم شديد نودعه إثر هذا الحادث الأليم، رافعين عيوننا إلى السماء نحو  إلهنا الصالح، ملتمسين منه العزاء لزوجته الفاضلة وأسرته المباركة، وكذلك لكنيسته وجميع أحبائه وأبنائه الروحيين".

وتابع: "نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير، لكي يُعَيِّد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع القائم، و يكون مصليًّا وشفيعًا لنا في السماء."

 

 


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