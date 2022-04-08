الاتحاد الأوروبي يعيد سفيره لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف

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أعلن الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي أعاد سفيره لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف، وذلك في خطوة تؤكد تحسن الوضع الأمني هناك.

وقال بوريل - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إن عودة السفير ستساعد في ضمان أن يعمل الاتحاد الأوروبي وحكومة أوكرانيا معا بشكل مباشر وعن كثب".. واصفا الأمر بأنه "مثير للإعجاب"، حيث أن الحكومة الأوكرانية كانت تعمل بكامل طاقتها في ظل الظروف الصعبة للغاية.

وتأتي تصريحات بوريل خلال زيارته إلى كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أجل إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.