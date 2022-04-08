اليوم السابع
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الإسكندرية تبكى .. هنا جنازة القمص أرسانيوس وديد الكاهن الفاضل والخادم النشيط.. لايف

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:06 م
الإسكندرية تبكى .. هنا جنازة القمص أرسانيوس وديد الكاهن الفاضل والخادم النشيط.. لايف القمص ارسانيوس وديد
الاسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول أجواء الاسكندرية عقب حادث استشهاد القمص ارسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة كرموز بالاسكندرية.

وسادت حالة من الحزن عقب الحادث المفاجئ الذى وقع فى الثامنة مساء أمس بمتطقة سيدى بشر على كورنيش الاسكندرية، وتقام صلاة الجنازة بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية ويتم نقل الجثمان ليدفن بدير مارمينا بمتطقة كينج مريوط.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.

تلقت إخطارًا بضبط الأهالى لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش وقد توفى المجنى عليه بالمستشفى متأثرًا بإصاباته جراء الاعتداء.


 
وبعرض الأمر على النائب العام أمرَ بالتحقيق العاجل فى الواقعة، وانتقلت النيابة على الفور لمناظرة الجثمان فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه كما عاينت مسرح الواقعة وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة وقد عُرِض المتهمُ على النيابة لاستجوابه ويتم استكمال التحقيقات.


 


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