الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وتؤكد انخفاضات ملحوظة بدرجات الحرارة

رامى محيى الدين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة تبدأ من اليوم، وتسجل العظمى اليوم 32 درجة مئوية بفارق يصل 7 درجات مئوية عن طقس الأيام الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطقس ينخفض بدءا من اليوم على محافظات شمال الصعيد 10 درجات مئوية عن الأيام الماضية، و"الأسبوع كله أجواء ربيعية ممتعة، لافتة إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على شمال البلاد، بالإضافة لرياح بسرعة 40 كم في الساعة تساعد على تلطيف الأجواء، وعدم الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة لازالت مرتفعة على محافظات جنوب الصعيد على مدار الأسبوع، وتسجل العظمى 41 درجة مئوية، بينما تسجل العظمى اليوم على محافظات شمال الصعيد 38 درجة مئوية، محذرة من تخفيف الملابس بشكل كبير خلال فترات الليل، والمحافظة على اصطحاب لبس شتوي خلال فترات الليل.