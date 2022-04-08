اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأردن: عودة سفراء السعودية والكويت واليمن للبنان تعكس الحرص على تعزيز أواصر العلاقات

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:55 م
الأردن: عودة سفراء السعودية والكويت واليمن للبنان تعكس الحرص على تعزيز أواصر العلاقات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى
أ ش أ

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رحّبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بإعلان السعودية والكويت واليمن، عودة سفرائهم إلى الجمهورية اللبنانية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول ،في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن عودة السفراء للعاصمة اللبنانية بيروت، تعكس الحرص على تعزيز أواصر العلاقات العربية، مشيرا على أهمية البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني مؤخراً حول علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودور المبادرة الكويتية الخليجية لإنهاء الأزمة.

كما أكد على أن بلاده تدعم عودة العلاقات الخليجية اللبنانية إلى مسارها الطبيعي تعزيزاً للتضامن العربي والقضايا العربية، وخطوة هامة لدعم لبنان الشقيق ودوره.

 


الأردن

السعودية

الكويت

اليمن

لبنان

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