افتتاح 8 مساجد جديدة بمراكز البحيرة بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .
وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 8 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز " كفر الدوار - دمنهور - الدلنجات - ايتاي البارود - المحمودية - أبو المطامير" بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون و 350 ألف جنيه وهي:-
- مسجد عزبة فليفل بايتاي البارود على مساحة 170 م وبتكلفة مليون جنيه.
- مسجد منية عطية بدمنهور على مساحة 175 م وبتكلفة مليون و 250 ألف جنيه.
- مسجد السرحاتي بقرية الحاجر بكفر الدوار بدمنهور على مساحة 205 م وبتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه.
- مسجد عباد الرحمن بقرية السبعين بكفر الدوار على مساحة 220 م وبتكلفة مليون و 500 ألف جنيه.
- مسجد الزهيري البحرية بعزبة الزهيري بالمحمودية على مساحة 214 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.
- مسجد السبكي بقرية سكران بالدلنجات عل مساحة 223 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و 400 ألف جنيه.
- مسجد الخصمه القبلية بأبوالمطامير على مساحة 275 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و 800 ألف جنيه.
- مسجد ابيس بقرية كوم اشو بكفر الدوار "صيانة وترميم" على مساحة 250 مترا وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم بناء وافتتاح أكثر من 415 مسجدا خلال الثلاث سنوات الماضية فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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