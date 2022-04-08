اعرف المبطرخة من السفنجة.. أسرار الكابوريا من سوق الأسماك فى بورسعيد "لايف"

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من داخل سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد، للتعرف على أسرار إحدى الكائنات البحرية المحببة على المائدة وهي الكابوريا.





شهد سوق الأسماك في محافظة بورسعيد، إقبال كبير من الأهالي والزوار من المحافظات الأخري، وتتوافر كل الأسماك والبحريات التي بدأ الإقبال على شرائها بشكل كبير مع انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم.



ومن جانبه قال محمد فريد، بائع أسماك، إنه يتم التعرف على الكابوريا المبطرخه من السفنجه حيث أن السفنجه السوداء تدل على أنها مبطرخه بشكل كامل، كما تكون السفنجه الصفراء فارغه من البطارخ.



وأضاف "فريد"، أن الكابوريا الذكر التي لا يوجد بها بطارخ تتميز بلحمها ذات الطعم الرائع وتكون "القراصات" لونها أزرق تختلف عن المبطرخه.



وتسمي الكابوريا بالسرطان أو السلطعون، وهي حيوان قشري، ينتمي لما تحت رتبة قصيرات الذنب، نظراً لقصر ذيله البارز أو المخفي تحت قفصه الصدري، وتنتشر في كل محيطات العالم، وتوجد عدة أنواع منها تستوطن المياه العذبة والبر، خاصة في المناطق الاستوائية.



ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.



يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.





أسماك اليوم في بورسعيد



القراصات الزرقاء



الكابوريا الذكر في بورسعيد



الكابوريا الذكر



الكابوريا ام سفنجه



الكابوريا



المبطرخه



كابوريا مبطرخه اليوم