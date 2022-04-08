اعترافات عاطل متهم بسرقة شركة ملابس فى النزهة تقوده للمحاكمة

قررت نيابة النزهة، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك بعد اتهامه بسرقة شركة ملابس.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة ملابس كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه وسرقة (مبلغ مالى - هاتف محمول) .

بالانتقال و إجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، له معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر الباب" وأقر بارتكابه عدد (4) حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الإسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئى النية" (ثلاثة أشخاص) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.