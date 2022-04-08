اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار تطوير مصيف بلطيم ومتابعة توزيع أسطوانات الغاز بكفر الشيخ.. صور

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:48 م
استمرار تطوير مصيف بلطيم ومتابعة توزيع أسطوانات الغاز بكفر الشيخ.. صور توزيع اسطوانات الغاز بمطوبس
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، حملات النظافة ورصف الطرق، واعمال تطوير مصيف بلطيم، وتوزيع أسطوانات الغاز بقرى مطوبس، وأعمال الرصف بدسوق، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة ،ورفع وتسوية الرمال بالشوارع الداخلية، واستمرار أعمال التطوير استعداداً  لاستقبال المترددين على المصيف خلال شم النسيم وعيد الفطر المبارك، كما تابع عطية،أعمال فرد طبقة السن وتسويتها والدمك تمهيداً لبدء الرصف بمناطق بمدخل النرجس ومدخل الامل ومنطقة مسجد النرجس، ومن منطقة الزهراء وحتى ميدان الأمل من الناحية القبلية، استمرار أعمال رفع طبقات الاسفلت المتهالك تمهيداً لبدء أعمال فرد طبقة السن بدءً من مدخل الأمل من ناحية  الطريق الدولي مروراً بميدان الامل، ومن منطقة السلام من الناحية البحرية وحتى موقف الاتوبيس بمنطقة الزهراء وكذا تركيب البلدورات بعد عمل التوسعة للطريق .

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وضع طبقة الأسفلت النهائية بالمناطق المدرجة بالرصف،امتداد من  الدلتا والجمهورية حتى شارع المدارس ضمن الخطة الإضافية لعام 2020/2021، وسحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء، جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف للشوارع المحددة بالخطة الزمنية.

وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على توزيع اسطوانات الغاز من المستودعات الخاصة بمدينة مطوبس، مؤكداً  على الالتزام بالتسعيرة المقررة في اطار المتابعة المستمرة لجميع القطاعات ومنها قطاع التموين، وتم توزيع  2000 أسطوانة غاز للأهالي  للسريحة من  مستودعين ، مشيراً أن هناك التزام من أصحاب المستودعات بالتسعيرة المقرره، 75 جنيه من المستودع و80 جنيه من السريحة بالشارع.

استمرار اعمال التطوير بمصيف بلطيم
استمرار اعمال التطوير بمصيف بلطيم

 

استمرار اعمال الرصف
استمرار اعمال الرصف

 

اعادة رصف الطرق
اعادة رصف الطرق

 

تمهيد الطرق بالمصيف
تمهيد الطرق بالمصيف

 

توزيع اسطوانات الغاز بمطوبس
توزيع اسطوانات الغاز بمطوبس

 

توزيع اسطوانات الغاز
توزيع اسطوانات الغاز

 

رصف شوارع دسوق
رصف شوارع دسوق

 

متابعة توزيع الاسطوانات بمطوبس
متابعة توزيع الاسطوانات بمطوبس

 

متابعة رصف شوارع دسوق
متابعة رصف شوارع دسوق

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مصيف بلطيم

اسطوانات الغاز

مستودعات

قطاع التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان ويوجه بتوفير السلع المخفضة

الخميس، 07 أبريل 2022 10:47 م

محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار الحملات المكبرة على المحلات والمخابز والأسواق

الخميس، 07 أبريل 2022 04:11 م

محافظ كفر الشيخ: تحصين 25 ألفًا و940 طائرًا من الأمراض الوبائية

الخميس، 07 أبريل 2022 03:22 م

محافظ كفر الشيخ: تحرير 71 محضراً للمخالفين من التجار في حملة على الأسواق

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:40 م

محافظة كفر الشيخ تكرم أبطال الجمهورية والدوليين من ذوى الهمم.. فيديو

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 09:09 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة