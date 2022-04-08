استقرار أسعار الدواجن والبيض بالأسواق والفراخ البيضاء بـ36 جنيها بالمزرعة

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق استقرار ملحوظ عند مستويات 42 جنيها للكيلو، مع استقرار الأسعار في المزارع عند مستويات 36 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء، وذلك في استمرار ارتفاع الطلب المحلي مع قدوم شهر رمضان بحسب شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن في مصر

كتكوت ساسو 3.5 جنيه

كتكوت بلدى 3 جنيهات

كتكوت هجين 3 جنيهات

كتكوت فيومى 3 جنيهات

بط مولر 10 جنيهات

بط مسكوفى 9 جنيهات

بط بيور 8 جنيهات

الفراخ البيضاء 36 جنيها

وفي ذات السياق، استقر سعر البيض الأبيض لتسجل 49.5 جنيه للكرتونة في الجملة، وبلغ سعر البيض البلدي 57 جنيها للكرتونة و بلغ سعر البيض الأحمر 53.5 جنيه في المزرعة، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر النهائي للمستهلك مختلف.