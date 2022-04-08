ابتهاجا بشهر رمضان.. "مشكاوات من الزجاج المموه" تفوز بقطعة الشهر بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن متحف كفر الشيخ عن فوز قطعة عبارة عن مشكاوات من الزجاج المموه ‏بالمينا، ترجع إلى العصر الإسلامي عليها زخارف كتابية، كقطعة شهر أبريل 2022م، لحصولها على أعلى نسبة تصويت من المتابعين للمتحف، من بين نماذج متميزة من المشكاوات البديعة التي ترجع للعصر المملوكي، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقائمين على المتحف والعاملين به للتفاعل بينهم وبين أهالي المحافظة، بتنظيم مسابقة شهرية لاختيار قطعة الشهر من بين عدد من القطع الأثرية التي يضمها المتحف بما يتناسب مع المناسبات الدينية والقومية والعالمية.

وتعتبر المشكاوات من أبرز طرق الإنارة في العصر الإسلامي فقد كانت تصنع من الزجاج الشفاف المموه ‏بالمينا وعليه زخارف ملونه بديعة وكانت تستخدم لإنارة المساجد والمدارس وغيرها من المنشئات وقد أولاها ‏السلاطين عناية فائقة، فضلا عن ذكرها في القرآن الكريم في سورة النور آية 35‏‎.‎‏ "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ ‏وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ ‏مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لّا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن ‏يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم". ‏

وتشبه المشكاة في شكلها الزهرية فهي ذات بدن منتفخ كروي أو بيضاوي، وكان يوضع داخل المشكاة المسرجة ‏‏(إناء صغير به الزيت والفتيل الذي يوقد للإنارة) وكان يتم زخرفتها بزخارف متنوعة نباتية أو أشكال هندسية ‏أو زخارف كتابية سواء كانت دينية عبارة (آيات من القرآن الكريم أو أدعية) أو كانت كتابات تاريخية يكتب ‏بها اسم السلطان أو الأمير وصفاته وكانت تتم الزخرفة داخل الرنوك والتي كانت تحتوي على وظيفة الأمير ‏وألقابه‎.



المشكاه الفائزة بقطعة الشهر



مجوعة من الثقطع الاثرية بمتحف كفر الشيخ



مشكاوات تصنع من الزجاج الشفاف المموه ‏بالمينا