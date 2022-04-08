إقبال كبير على شراء الخضراوات والكنافة والحلويات قبل الإفطار بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" لحظات ما قبل وقت الإفطار فى محافظة الأقصر، والتى تشهد حالة من التوافد والإقبال الكبير من الأهالى على شراء الخضروات والجرجير والبقدونس والطماطم والخيار لتجهيز أكلات شهر رمضان المبارك، حيث أنه لا تخلو مادة الإفطار من تلك الأساسيات من خضروات وفاكهة وحلويات.



ومن العادات الأقصرية التى لم تندثر رغم مرور عشرات السنين، أنه منذ وقت ما بعد صلاة العصر ويتوافد الجميع على الأسواق لشراء المأكولات والمشروبات اللازمة لمائدة الإفطار، وعلى رأسها الخضروات المختلفة من الطماطم والخيار والبطاطس والخضار من الجرجير والبقدونس، بجانب الحلويات الجاهزة من الكنافة وغيرها من أطباق الحلو على الإفطار.



وفى نفس السياق كشف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن خطة وزارة التموين في شهر رمضان هي زيادة الإتاحة والمعروض من كافة السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتي المنتشر بأرجاء المحافظة والملتزمين بالأسعار المحددة، حيث تم تنفيذ معارض أهلا رمضان بكافة مدن ومراكز المحافظة، وتجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتي التابع للوزارة ،بخلاف إشراك السلاسل التجارية الكبرى في عرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين.



وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه طبقا للتكليفات تم افتتاح تلك المعارض على أن تستمر هذه المعارض وتلك الآليات حتى نهاية شهر رمضان المعظم، كما أكد على تكليف المحافظ لجميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل حسم وردع ضد من يتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أنه تم رصد استقرار الحالة التموينية على مستوى المحافظة من حيث حركة الأسواق والمخزون الاستراتيجى والمخابز، وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي، وذلك عبر جولات وحملات يومية فى مختلف أرجاء المحافظة بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مشدداً على أنه يجرى على مدار الساعة متابعة انتظام العمل داخل مراكز خدمة المواطنين والمكاتب التموينية، وذلك من خلال تقديم خدمات البطاقات التموينية المتاحة بالبرنامج، وفى إطار توجيهات الوزارة بإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وتوفير السلع للمواطنين، وضبط المخالفين.













