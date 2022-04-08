إصابة 9 عمال في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص،علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ، نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 9 عمال بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى ، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات .