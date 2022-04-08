اليوم السابع
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إصابة 9 عمال في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:05 ص
إصابة 9 عمال في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب 9 عمال بشركة أجهزة كهربائية، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص، علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص،علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ، نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 9 عمال  بإصابات متنوعة. 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس  المركزى ، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات .
 

 


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