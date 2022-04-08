اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق المنصورة ـ جمصة

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:57 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق المنصورة ـ جمصة جانب من الحادث
الدقهلية ـ شريف الديب

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أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة فى حادث سير على طريق المنصورة جمصة ، بمحافظة الدقهلية ، بعد تصادم ثلاث سيارات بسبب السرعة الزائدة والتعدي الخاطئ.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة بنطاق مركز طلخا .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص ، على طريق المنصورة جمصة ، نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ ، أدي إلى اصطدامها وإحداث الإصابات المختلفة .

وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين الي  مستشفي طلخا المركزي لتلقي العلاج.

وجاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ورفع آثار الحادث من الطريق. 

 


 

 

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