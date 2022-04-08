أول امرأة من ذوات البشرة السوداء فى المحكمة العليا الأمريكية: قطعنا شوطا طويلا نحو اتحادنا

كتبت: نهال أبو السعود

قالت القاضية الأمريكية كيتانجي براون جاكسون إن عائلتها، في جيل واحد ، انتقلت من الفصل العنصري إلى المحكمة العليا في تصريحات خلال حدث بالبيت الأبيض احتفالًا بتأكيدها التاريخي لمنصب في المحكمة العليا، وفقا لشبكة سي ان ان.

قلت جاكسون: "بينما أقوم بهذا الدور الجديد ، أعتقد بقوة أن هذه لحظة يمكن لجميع الأمريكيين أن يفخروا بها. لقد قطعنا شوطا طويلا نحو إتقان اتحادنا. في عائلتي ، استغرق الأمر جيلًا واحدًا فقط للانتقال من الفصل العنصري إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة".

وأكد مجلس الشيوخ ترشيح جاكسون يوم الخميس ، مما يجعلها أول امرأة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة تعمل في المحكمة العليا عندما تؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت جاكسون: "أنا أمل العبد وحلمه"، وهي أيضا اول محامي عام يصعد إلى المحكمة العليا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أداء اليمين سيمثل المرة الأولى التي لا يشكل فيها الرجال البيض الأغلبية في المحكمة.

امتلأ الحدث الذي أقيم في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض بالمئات من الجمهور بحضور الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس بتأكيد جاكسون.

قالت جاكسون إن الأطفال يخبرونها بأنها نموذج يحتذى به وأنها تلقت الآلاف من الملاحظات الداعمة أثناء عملية تأكيدها.

وأضافت جاكسون أن مارتن لوثر كينج جونيور والقاضي ثورجود مارشال والقاضي كونستانس بيكر موتلي ، التي وصفتها بطلتها الشخصية ، قاموا بـ "الرفع الثقيل" لجعل تأكيدها ممكنًا.

وقالت: "على الرغم من كل الحديث عن هذا الترشيح التاريخي والآن ، التأكيد ، أفكر فيهم على أنهم قاطرة الطريق الحقيقي ، فأنا مجرد أول وريث محظوظ جدًا لحلم الحرية والعدالة للجميع".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "هذا ليس مجرد يوم مشمس سيسمح هذا بالكثير من أشعة الشمس على العديد من الشابات ، والكثير من النساء السود الشابات ، والعديد من الأقليات وهذا أمر حقيقي".

يعتبر تأكيد جاكسون انتصارًا كبيرًا لبايدن ، الذي ابتلي بتقييمات قبول متدنية لأشهر. إنه يمنح بايدن فوزًا تمس الحاجة إليه وبعض الزخم السياسي المحتمل مع اقتراب الديمقراطيين من انتخابات التجديد النصفي.

ومن المقرر أن يحل جاكسون محل القاضي ستيفن براير ، الذي تلقى إشادة من بايدن وجاكسون لكنه لم يكن حاضرا في الحدث، ويعتزم التقاعد هذا الصيف.