اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 08:19 م
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أطفال الكشافة يشاركون في إعداد وجبات رمضان المجانية بكفر الشيخ.. صور

الجمعة، 08 أبريل 2022 08:14 م
أطفال الكشافة يشاركون في إعداد وجبات رمضان المجانية بكفر الشيخ.. صور مشاركة الاطفال لاعداد الوجبات بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أثنى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على المشاركات المجتمعية بكافة مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، في شهر رمضان المبارك، ومنها مبادرة إفطار صائم على الطريق التي أطلقتها جمعية رواد الكشافة والمرشدات فرع بيلا برئاسة السيد عنتر، عضو لجنة الإعلام والتوثيق بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ،وبمشاركة مجموعة المستقل الكشفية والإرشادية مثمنا على جهود القائمين على هذا العمل الإنساني للعام الثاني على التوالي وخاصة شباب الكشافة الذين يتحملون الوقوف على الطرق العامة لتأدية هذه الرسالة السامية التي تتصف بها الكشافة ووعد بتكريم القائمون على هذا العمل.

وتستهدف المبادرة عمال مزلقان السكة الحديد في بيلا وعلى الطرق العامة، و السائقين والمسافرين، والمارة، ويقوم  فرسان مجموعة المستقبل الكشفية والإرشادية بمركز شباب مدينه بيلا  بإعداد وجبات الافطار، بصورة يومية قبل الإفطار بوقت كاف ويتوجهون صوب الأماكن المتفق عليها للتوزيع ويتناولون الإفطار خارج منازلهم من بداية شهر رمضان المبارك.

الاطفال يشاركون في اعداد الوجبات
الاطفال يشاركون في اعداد الوجبات

 

الاطفال يعدون الوجبات للمارة والصائمين
الاطفال يعدون الوجبات للمارة والصائمين

 

الاطفتال يشاركون في اعداد وجبات الافطار
الاطفتال يشاركون في اعداد وجبات الافطار

 

الوجبات المعدة
الوجبات المعدة

 

تجهييز الوجبات
تجهييز الوجبات

 

توزيع على التكاتك
توزيع على التكاتك

 

توزيع على السيارات
توزيع على السيارات

 

توزيع على الطرقات
توزيع على الطرقات

 

جانب من اعمال التوزيعه
جانب من اعمال التوزيعه

 

مشاركة اعداد الاطعمه
مشاركة اعداد الاطعمه

 

مشاركة الاطفال لاعداد الوجبات بكفر الشيخ
مشاركة الاطفال لاعداد الوجبات بكفر الشيخ

 


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