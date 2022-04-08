أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الطماطم بـ 12.5 جنيه

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 7 جنيهات.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 17 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 30 جنيه
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 17 جنيها.
فاصوليا الخضراء 32
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 13 جنيها.
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