72 فريقا طبيا للتطعيم ضد كورونا وتنفيذ المبادرات الرئاسية خلال رمضان بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل جهودها في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالمساجد وأماكن التجمعات بجميع مدن ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين والحفاظ على صحتهم.



من جانبه، أوضح دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تجهيز 72 فريقا طبيا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بدور العبادة والجوامع، وأماكن التجمعات العامة، التي يتردد عليها المواطنون خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أنه يجرى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين المترددين، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.



وأشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إلى أنه يجرى تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالجوامع وأماكن التجمعات بجميع المراكز خلال شهر رمضان، وذلك تخفيفا على المواطنين وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة، بالإضافة الى تقديم التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة.