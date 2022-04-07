6 نصائح للتخلص من الإمساك خلال شهر رمضان

فاطمة ياسر

خلال الصيام وشهر رمضان تزداد فرص الإصابة بالإمساك، والسبب في هذا الأمر يرجع إلى عدم اتباع عادات غذائية صحية، وتناول أطعمة غنية بالألياف التي تساهم في تحريك الأمعاء وتنشيط الجهاز الهضمي، والحد من الإصابة بأي مشاكل صحية.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" أبرز وأهم النصائح لتقليل فرص الإصابة بالإمساك خلال شهر رمضان، ومنها:

- يمكنك تقسيم كميات الطعام المتناول لعدة وجبات، لأن تناول كمية كبيرة من الطعام تتسبب في الشعور والإصابة بضغط شديد على المعدة ويزيد فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

- أكثر من تناول الأطعمة التي تحتوي علي الألياف، لأنها تساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، ولذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا علي وجبة الإفطار لتجنب الإمساك، وأيضا عليك تناول الفواكه، والبقوليات.

- ابتعد عن تناول الأطعمة الدسمة أي عالية السعرات الحرارية والمقليات لأنها تساهم بشكل كبير في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

- تناول الأسماك فهي من الأغذية الجيدة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن الماء لها دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، ولذا فعليك تناول كميات وفيرة منه، لتحسن عملية الهضم، والحد من الإصابة بالإمساك.

- المشي وممارسة الرياضة من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.