اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 05:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

15 خطوة تساعدك على استخراج رخصة القيادة الخاصة.. تعرف عليها

الخميس، 07 أبريل 2022 05:30 ص
15 خطوة تساعدك على استخراج رخصة القيادة الخاصة.. تعرف عليها رخصة خاصة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها :
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه
 
 - إجراء اختبار عملى على القيادة.
 
 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
 
 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
 
 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
 
- تجهيز 4 صور شمسية.
 
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
 
- نموذج الاختبار الشفوى.
 
 - نموذج الاختبار العملى.
 
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
 
 
 

ادارة المرور

رخصة قيادة

اخبار الحوادث

رخص سيارات

اخبار عاجلة

وحدات المرور

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة