اليوم السابع
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10.9 % زيادة فى متوسط نصيب الفرد من محصول الأرز عام 2020

الخميس، 07 أبريل 2022 11:49 ص
10.9 % زيادة فى متوسط نصيب الفرد من محصول الأرز عام 2020 جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء اليـــوم  الخميس النشرة السـنوية لحركة الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2020 ومن أهم مؤشرات النشرة الأتى:
 
 
وبلغـــت نسبـــة الاكتفـاء الــذاتى مـن القمــــح 41.4 ٪ عـــام 2020 ومتوســط نصيب الفرد 156.1 كجم مقــابل 153.3 كجم عــام 2019 بزيادة بلغت نسـبـتها 1.8٪. 
 
بلغــــت نسبـــة الاكتفــــاء الـــذاتى مــن الأرز 98.3% عــــام 2020 ومتــوسط نصيب الفـرد 29.6 كجـم مقابــل 26.7 كجـم عــام 2019 بزيادة بلغت  نسـبـتها 10.9٪ .
 
بلغــت نسبـة الاكتفـــاء الذاتى من الخضـروات 103.7%عـــام 2020 ومتوسـط نصيـب الفــرد 73.6 كجـم مقـابـل 77.5 كجــم عـام 2019 بانخفاض بلغت نسـبـته 5.0 ٪.
 
بلــغت نسبــــة الاكتفـاء الذاتــى مـن الفـــاكهة 100.6٪ عــام 2020 ومتـوسـط نصيب الفــرد 58.5 كـجم مقابـــل 62.9 كجم عـــام 2019 بانخفاض بلغت نسـبـته 7.0٪.
 
وبلغــت نسبـة الاكتفاء الذاتى من اللحــوم الحمراء 53.8 % عام 2020 ومتوســط نصـيب الفــرد 7.3 كـجم مقـابـل 7.2 كجــم عـام  2019 بزيادة بلغت نسـبـتها 1.4٪. 
 
 وبلـغت نسبـــة الاكـتفـاء الذاتـى من لحوم الدواجـن والطـيور 98.1 ٪ عام 2020 ومتوســط نصـيب الفــرد 15.4 كجـم مقـابل 13.7 كـجـم عام 2019 بزيادة بلغـت نسـبـتها 12.4٪ لزيادة الإنتاج بنسبة 15.1٪.

جهاز الإحصاء

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