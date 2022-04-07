اليوم السابع
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10 معلومات عن معرض الخزف للفنان محيى الدين حسين بمكتبة الإسكندرية.. صور

الخميس، 07 أبريل 2022 08:00 ص
10 معلومات عن معرض الخزف للفنان محيى الدين حسين بمكتبة الإسكندرية.. صور
الإسكندرية - جاكلين منير

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يعد معرض الفنان محيى الدين حسين للخزف، من أهم المعارض الدائمة بمكتبة الإسكندرية، ويضم مجموعة رائعة من الأعمال الخزفية المختلفة التى تقدم الفن الشعبى فى الخزف.

وهناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن معرض الفنان محيى الدين حسين بمكتبة الإسكندرية:

1. معرض "مشوار إبداعي" هو أحد المعارض الدائمة بمكتبة الإسكندرية، تم افتتاحه في فبراير 2007.

2. يضم 87  قطعة فنية رائعة أهداها الفنان محيي الدين حسين للمكتبة.

3. يعد الفنان محيي الدين حسين أحد رواد الفن المصري المعاصر في مجال الخزف والنحت.

4. لعب دورًا هامًّا كمؤسس ومدير بينالي القاهرة الدولي للخزف، كما ساعد أبرز الفنانين الشباب.

5. مثل مصر بأعماله في العديد من المحافل الدولية، وله باع طويل في الإبحار الفني بين عنصري الشكل واللون.

6. تمكن الفنان من تقنيات الخزف الجديد منها والقديم.

7. له أسلوبه المميز جعل الخزف مضمارًا محوريًّا في بنية الحركة الفنية التشكيلية.

8. بعض المعروضات الخزفية مستوحاة من الفن الشعبى وتجسد الريف المصرى.

9. قدم الفنان مجموعة خزفية لتجسيد بعض الحيوانات مثل البومة والصقر.

10. قدم الفنان بعض الأعمال الخزفية التى تعلق على الحائط كشكل من اللوحات الفنية الرائعة.

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