وكيل "صحة المنوفية" يتفقد مجمع مستشفيات منوف لمتابعة سير العمل

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية لسير العمل بمجمع مستشفيات مركز منوف، شملت مستشفى الحميات والصدر والرمد ومنوف العام.



رافق وكيل صحة المنوفية، الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية، والدكتورة نهلة ياسين، مسئول الكلى بإدارة الطب العلاجي بالمديرية، بحضور الدكتور محمد سلامة مدير مستشفى حميات منوف، والدكتور خالد العجمي مدير مستشفى صدر منوف، والدكتورة إيمان يوسف نائب مدير مستشفى منوف العام، كلٌ في المستشفى المنوط بإدارتها وفريق الطب العلاجي بإدارة منوف الطبية والأطقم المعاونة المنوطة بتقديم الخدمة بكل مستشفى على حده.



وتفقد عبد الغنى خلال الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية الحرجة وقسم الأشعة المقطعية المزمع افتتاحه قريبا، كما تم تفقد المبنى التذكاري وكذلك المبنى العلاجي وقسم الكلى، واطمئن على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام، ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة والأدوية وأدوية بروتوكول فيروس كورونا، بالإضافة إلى مدى كفاءة واستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع أقسام المستشفى.



كما تم تفقد شبكة الغازات وتانك الأكسجين والمصاعد، وتأكد من مدى جهازيتها في حالات الطوارئ وجميع أعمال السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة المرضى وذويهم، وكذلك سلامة جميع الأطقم المنوطة بتقديم الخدمة.



وفي ختام جولته تقدم وكيل صحة المنوفية بخالص شكره وتقديره للأطقم الطبية والإدارية المنوطة بتقديم الخدمة للمواطنين بكل مستشفى، لجهودهم المبذولة في ظل ظروف جائحة كورونا من أجل تحقيق خدمة طبية بجودة عالية تلائم آمالهم وأحلامهم، آملاً منهم المزيد والمزيد من أجل صحة وسلامة المرضى وارتقاءً بالمنظومة الصحية بمحافظة المنوفية.