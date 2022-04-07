وكالة الطاقة الذرية: 240 مليون برميل نفط ستكون متوفرة فى العالم خلال 6 أشهر

كتب أحمد عرفة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن دول بدأت بالإفراج عن حصة من نفطها الاحتياطي الاستراتيجي، موضحة أن 240 مليون برميل نفط ستكون متوفرة في العالم خلال 6 أشهر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس، توجه إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين لاستكشاف فرص وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية.

وأشار إلى أن المانحين قدموا 50 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني الحاسم في أوكرانيا. بينما تم تلقي 58 في المائة من مبلغ 1.1 مليار دولار المطلوب في النداء الإنساني العاجل الآن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لمساعدة الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب.