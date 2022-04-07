اليوم السابع
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وزير العدل يستعرض أمام الرئيس موقف حالات الاستيلاء على أراضى الدولة بمستندات مزورة

الخميس، 07 أبريل 2022 04:46 م
وزير العدل يستعرض أمام الرئيس موقف حالات الاستيلاء على أراضى الدولة بمستندات مزورة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية".
 
كما عرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية، ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.
 
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل

 


السيسي

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اراضي الدولة

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