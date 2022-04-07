وزير الزراعة بالدقهلية: صلاحيات كبيرة للمحافظين لتسيير عملية توريد القمح

الدقهلية - شريف الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشر من اجتماع الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، و مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات لبحث العديد من الملفات المهمة وفى مقدمتها الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح وكارت الفلاح ،





وأكد القصير بأن الدولة قدمت تسهيلات وتيسيرات كبيرة للفلاح ، واعطت صلاحيات كبيرة للمحافظين لتسهيل عملية توريد القمح ، وأشار إلى أن مشروع الصوامع والسعات التخزينية جاء نتيجة تطلع الدولة للأزمات وكلها إجراءات الدولة اتخذتها لحل الأزمة، منذ فترة كبيرة ، حيث كان الدولة لا تستطيع التخرين لمدة كبيرة ، والان نستطيع التخزين لمدة 6 اشهر وأكثر



وتوقع القصير توريد 6 مليون طن للدولة من المزارعين، مضيفاً أن من ضمن التيسيرات المتوقعة للمزارعين التوسع في نقاط الاستلام والمساعدة في عمليات النقل والدفع بالإضافة إلى السداد الفوري لثمن القمح المورد.



وكشف عن التنسيق مع وزارة التموين ووزارة المالية لبحث ودراسة تيسير عملية استلام القمح، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية في زيادة والدولة تقدم كل ما تملك في سبيل توفير السلع المختلفة، مضيفاً أن الدولة تعمل في شكل تنسيق متكامل بين كافة المؤسسات لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين”، موضحا: “توافر المنتجات والسلع وقت أزمة كورونا شهادة نجاح للدولة المصرية.



وأضاف أن الدولة تحارب لضبط الأسعار وتقديم الدعم، وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي لمختلف السلع والمنتجات، خاصة وأننا لا نعيش بمعزل عن العالم وأسعار مدخلات الانتاج زادت عالميا بصورة كبيرة.



جانب من الحدث



جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



لقاء المحافظ ووزير الزراعة (1)



لقاء المحافظ ووزير الزراعة (2)



لقاء المحافظ ووزير الزراعة (3)



