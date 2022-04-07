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أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى مواصلة العمل لتعزيز العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مشددا على عدم السماح لأى أذى أو إساءة تمسها بعد اليوم.

وأضاف مولوى - في تصريح له - أن المملكة العربية السعودية تثبت مجددا أن لبنان فى قلبها ووجدانها وهى لن تتركه ابدا، وذلك من خلال عودة سفيرها وليد البخارى إلى بيروت، ورحب مولوى بسفير المملكة العربية السعودية فى لبنان. بدوره، قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى إنه يثمن قرار السعودية بإعادة السفير ونتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية انه استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وتؤكد المملكة العربية السعودية - بحسب وكالة واس - على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.