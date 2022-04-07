وأضاف مولوى - في تصريح له - أن المملكة العربية السعودية تثبت مجددا أن لبنان فى قلبها ووجدانها وهى لن تتركه ابدا، وذلك من خلال عودة سفيرها وليد البخارى إلى بيروت، ورحب مولوى بسفير المملكة العربية السعودية فى لبنان.

 

بدوره، قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى إنه يثمن قرار السعودية بإعادة السفير ونتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج، حسبما ذكرت شبكة العربية.