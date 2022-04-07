اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرة دفاع النمسا: رفع ميزانية قواتنا المسلحة إلى 1.5% خلال 5 سنوات

الخميس، 07 أبريل 2022 01:10 م
وزيرة دفاع النمسا: رفع ميزانية قواتنا المسلحة إلى 1.5% خلال 5 سنوات وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر
أ ش أ

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أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، اليوم الخميس أنه تم الاتفاق في الحكومة على الزيادة المخطط لها في ميزانية الجيش عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتبلغ 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة بدلا من 0.6 % والتى كانت مطبقة سابقا.
وقالت تانر - في تصريحات اليوم - إن زيادة ميزانية الدفاع أصبحت ضرورة في ظل الظروف الدولية الراهنة، لافتة إلى أهمية إقرار حزم استثمار إضافية من أجل التعويض بسرعة عن بعض أوجه التقصير السابقة خاصة التوسع في التدريبات الإلزامية.
وأضافت أن" الحرب في أوكرانيا نقطة تحول في السياسة الأمنية الأوروبية حيث لم يعد من الممكن اعتبار السلام أمرًا مفروغًا منه" مشددة على ضرورة أن نستخلص الدروس الصحيحة من أزمة الحرب الراهنة، لافتة إلى أنه يجب الدفاع عن بلادنا على نطاق واسع للغاية حيث نحتاج إلى ميزانية دفاع أعلى بشكل ملحوظ.


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