نصائح للصيام بدون تعب.. أهم الأطعمة والمشروبات للشعور بالشبع وعدم العطش

كتبت أمل علام

كشف مجموعة من الخبراء عدة نصائح حول النظام الغذائي والتغذية لكيفية التمتع بصحة جيدة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لما ذكره موقع Latimes

فوائد الصيام

قالت أوسما غاني، اختصاصية التغذية، إن الصوم يدفع بنظامنا إلى مرحلة الشفاء، موضحة أنه منذ يوم ولادتنا، يعمل الجهاز المعدي المعوي لدينا باستمرار، لذلك عندما نعطيه فترة راحة، فإننا نسمح للجسم بالراحة وإزالة بعض الخلايا الميتة والسموم، ويمكن أن تشمل فوائد الصيام تحكما أفضل في نسبة السكر في الدم، وتقليل الإجهاد والعمليات الالتهابية في جسمك، وتحسين صحة القلب ووظائف الدماغ.

نظّم نفسك

لعدم ملأ بطنك بالطعام بعد الإفطار ابطئ من سرعتك عند تناول الطعام، خذ الوقت الكافي للمضغ، يستغرق الدماغ حوالي 20 دقيقة لتلقي إشارة من معدتك بأنك أصبحت ممتلأ.

احرص على السحور

أكدت شاميلا مالك، أخصائية تغذية في أمريكا الشمالية، أن بعض الناس قد ينامون ولا يأكلون وجبة السحور، لكن هذه فكرة سيئة، وقالت إنك ستتضور جوعا بنهاية اليوم، وتناول غالبية السعرات الحرارية في الليل قبل النوم يضر بعملية التمثيل الغذائي لديك وسيزيد وزنك لذلك احرص على تناول وجبة السحور.

احرص على التمر والشوربة على مائدة الإفطار..

وقالت، يحتوي التمر على 15 جراما من الكربوهيدرات، لذلك يتم امتصاصه على الفور في الجسم حتى تحصل على دفعة الطاقة على الفور، وتوصي باتباعه ببعض المرق والمقبلات لإبطاء الجوع، "امنح نفسك قسطا من الراحة، وبعد الصلاة، عد وتناول الوجبة العادية.

تجنب الخبز الأبيض..

بشكل عام، تمنحك الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف الطاقة لفترة أطول، لأنها تستغرق وقتا أطول ليتم هضمها وامتصاصها في الجسم، ويؤدي الإفراط في تناول السكر والكربوهيدرات البسيطة الأخرى، مثل الخبز الأبيض، إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن ثم ستنهار وتشعر بالجوع، "إن الوجبة الغنية بالبروتين ستكون مفيدة حقا، من أمثلة الأطعمة البروتينية البيض واللبن، الزبادي اليوناني، على وجه الخصوص، والفاصوليا والعدس والأسماك والدجاج والمكسرات.

وستساعدك الكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة "خبز الحبوب الكاملة، ودقيق الشوفان والكينوا" والدهون الصحية (الأفوكادو والمكسرات والبذور) أيضا على الشعور بالشبع طوال اليوم، والفواكه والخضراوات غنية بالألياف، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية وتوفر أيضا الترطيب.

الألياف مهمة..

وأوضحت، أن أي تغييرات في أنماط نومك أو نظامك الغذائي، مثل توقيت الوجبات، ستغير حركة الأمعاء وتسبب تغيرات هرمونية في جسمك، قد تزداد شهيتك وقد تحتفظ بالماء وتشعر بالانتفاخ، لكن طريقة مكافحة ذلك هي بالألياف، واحرص على تناول المزيد من البروبيوتيك، بالإضافة إلى بذور الكتان.

كيفية الترطيب..

تتمثل الاستراتيجية الجيدة للوقاية من الجفاف في التفكير في كمية الماء التي يحتاجها جسمك في يوم عادي، والتأكد من حصولك على كمية مماثلة من الماء بين غروب الشمس وشروقها، وعليك بتناول كوب أو كوبين من الماء بين كل صلاة في الليل، ويمكن إضافة بعض الليمون إليه، أو تناول الشاي.

نصائح أخرى لتقليل العطش..

تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم والأطعمة المقلية إن الإفراط في تناول الدواجن المقلية يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، بما في ذلك البطيخ والخيار والكوسا واللبن والمرق والمكسرات والبذور والتمر.